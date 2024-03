Anuncio de posible alza de hasta $3.000 en precio del ACPM genera rechazo en el sector de transportadores de carga

En varias oportunidades, cuando se ha planteado el tema entre el Gobierno y este sector, la discusión no ha prosperado en un acuerdo, por lo que el precio de este combustible se ha mantenido sin ningún tipo de incremento, mientras que la gasolina cada mes aumenta.

El vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, dijo que tal como está la situación económica del país no es momento para un aumento de este tipo que afecta los costos de operación y tendría un impacto directo en los precios de flete como también golpeando el bolsillo de los colombianos a la hora de comprar los alimentos.

Cuervo detalló que de esa manera no es rentable para un propietario de una tractomula y tendría que parar la operación, por lo que advirtió que “Colombia estaría enfrentando y no un eventual, sino de un puntual desabastecimiento, porque el 99 % de la carga del país se mueve por carretera y en la carretera la mueven los camiones y esos camiones, el 98 % son camiones diésel”.

El debate sobre subir o no el precio del ACPM sigue y se ha centrado en el aumento de los ingresos para solventar deficiencias en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), al tiempo de no impactar más la economía nacional.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla aseguró que es un tema que aún no está definido , dado que se debe evaluar con calma.

Aunque hay quienes consideran que no iniciar el alza del ACPM, es simplemente darle largas a una situación que, sí o sí se tiene que dar, dado el aún elevado déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), Bonilla explicó que el descuadre del fondo claramente se mantiene por el subsidio al diésel.

El ministro también manifestó que este no se puede aumentar de un momento a otro, pues se tienen que ajustar los tiempos con los transportadores, dado que estos a su vez no pueden ajustar sus fletes todos los meses. “Entonces no podemos hacerlo sin concertar con ellos”, reiteró.