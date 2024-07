Aumento en el precio del diésel, sin acuerdo. Transportadores no participaron en mesa de negociación con el gobierno, ¿por qué?

Sin embargo, los representantes de los transportadores se ausentaron, alegando que el gobierno no los escuchó, pues habían pedido la participación de sus asesores técnicos y no les permitieron entrar.

Con esas estadísticas, no hay que desconocer que se trata de un sector poderoso, cuya actividad, además, es transversal a otras ramas de la economía, lo que permite estimar que un paro de los transportadores en este momento en que se requiere una reactivación, sería muy negativo.

No obstante, ahora no le estarían permitiendo la participación de todos los gremios que conforman Unidos, ni de su asesor técnico”, argumentaron, motivo por el cual, la mesa no se llevó a cabo.