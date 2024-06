“Colombia, un país de grandes oportunidades”, asegura Jaime Gilinski, quien señala que la inversión es la única manera para que los países crezcan

“El país, como todos los países, tienen ciclos. Nuestra economía en este último año no está creciendo como veníamos creciendo antes y eso ocurre en muchos países de la región. Pero también creo que nosotros, los empresarios, tenemos la responsabilidad en momentos difíciles de tratar de seguir empujando y seguir creciendo. Todo momento difícil es a la vez, un momento de oportunidad y hay que mirarlo así”, agregó.

Destacó la ubicación de Colombia para avanzar en negocios potenciales, como el near-shoring , desarrollos hacia la exportación y hacia las nuevas industrias del futuro. “Eso me da optimismo, siendo realista que la situación económica y actual del crecimiento económico no está, pero creo que todos nosotros, y la empresa privada y los empresarios quienes tenemos esa gran responsabilidad en momentos como este de buscar más oportunidades”, añadió Gilinski.

Uno de los ejemplos es en materia de educación con becas en Medellín, para cerca de 200 jóvenes, que no tienen la posibilidad de formarse, para que puedan ingresar a la Universidad Eafit.

También destacó la operación del Grupo Gilinski en el negocio de la banca digital, a través de Lulobank. “No me cabe la menor duda de que ese banco digital, que hoy tiene cerca de medio millón de clientes, va a tener millones de clientes en un futuro no muy lejano, no solamente en Colombia sino en la región”.