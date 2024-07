Crisis de los sistemas pensionales en el mundo

No hay fórmulas mágicas ni sistemas de pensiones perfectos. La clave es que haya equidad y sean sostenibles.

No obstante, la experiencia internacional muestra que estos cambios requieren un gran capital político. Pocos Gobiernos se dan el lapo y por eso terminan postergando las soluciones . Y, por lo general, a la larga las toman a las malas cuando la situación fiscal se torna insostenible.

Ni el poderoso presidente ruso, Vladimir Putin, pudo salir inmune de la reforma pensional que aprobó hacia finales del año pasado.

Cualquier buena reforma al final implica recortar los intereses de grupos con poder, disminuir beneficios excesivos o decirle a la población que tiene que gastar menos y ahorrar para el futuro. Por ende, estos cambios producen protestas y se prestan para una gran dosis de populismo con fórmulas ficticias y engañosas. El tema encierra peligros para cualquier Gobierno.

No solo en el caso de Brasil o Rusia. En Francia, la reforma de las pensiones de jubilación prometida por el presidente Emmanuel Macron para este año agita a sus habitantes. Mientras tanto, buena parte del ascenso de los partidos populistas en Italia no depende solo del rechazo a la inmigración; el otro caballo de batalla del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga consiste en modificar la reforma de las pensiones.

Capítulo aparte merece el caso de Nicaragua. A finales del año pasado, el Gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma para aumentar los aportes de los empleados, compañías y los propios pensionados. La medida causó rechazo de los empresarios y una serie de protestas que las autoridades reprimieron con un saldo de más de 300 muertos. El autoritario Gobierno nicaragüense revocó la medida y abrió un diálogo para discutir un nuevo proyecto. Pero las protestas pusieron en entredicho la supervivencia del régimen.

La reforma de Mauricio Macri en Argentina también produjo una fuerte ola de violencia y protestas. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández nacionalizó los fondos de pensiones. Es claro que estas reformas no pueden ser impuestas y por eso es clave una buena comunicación con los ciudadanos.

El caso de Chile merece una mención, pues se ha vuelto un referente internacional. Ese país inauguró la adopción de un modelo de ahorro individual administrado por fondos privados, en 1981. Esto le ha permitido tener un sistema sostenible y más equitativo, pero con beneficios bajos para los usuarios, mientras estos perciben que los fondos hacen millonarias ganancias. Ante las protestas, el país ha adoptado varias reformas que buscan darle solidaridad al sistema, y una mayor competencia entre las administradoras para mejorar las pensiones. Para Jorge Llano, vicepresidente de Estudios de Asofondos, mientras que las reformas en el resto del mundo persiguen establecer esquemas sostenibles, Chile busca mejorar las pensiones. Eso es una diferencia fundamental, puesto que ese país mantiene la esencia del sistema.

Para otros analistas, si la solución pasa por incentivar mayores niveles de ahorro y capitalización, también hay que reformar este tipo de modelos, dado que cada vez es más difícil generar altos rendimientos ante la caída de las tasas de interés en el mundo. El año pasado los portafolios tuvieron uno de los peores desempeños a nivel global. Eso exige ampliar las alternativas de inversión y aumentar la competencia para lograr mayores pensiones.

Es claro que no hay fórmulas mágicas ni esquemas perfectos, y la discusión no puede enfrentar lo público con lo privado. Lo importante es que el sistema resulte equitativo y sostenible al incentivar el ahorro. Y esto no necesariamente implica que el sector privado administre la totalidad del mismo. Países como Canadá han mantenido un sistema mixto que incrementa el ahorro pensional e invierte las reservas de los fondos públicos de pensiones en proyectos de infraestructura, bienes raíces y otros activos.

En fin, la insostenibilidad de los modelos pensionales y la dificultad de reformarlos constituyen un problema global. Y Colombia no es la excepción.

Sin duda, la pensional es la principal de las reformas estructurales por hacer. El país no puede seguir con un sistema de protección a la vejez con tan baja cobertura, tan alta inequidad y tan costoso. Resulta inadmisible que el sistema público de pensiones sirva solo para pensionar a quienes más tienen, y que gaste una gran proporción del presupuesto en unos pocos privilegiados. Por esto resulta preocupante lo ocurrido en el Congreso con la Ley de Financiamiento, el Plan de Desarrollo y las objeciones a la JEP, pues muestran el poco capital político que tiene el Gobierno para sacar adelante una reforma estructural como esta.

Sin embargo, la reforma pensional podría ser una gran oportunidad, dado que busca una mayor equidad y redistribuir de una mejor manera los subsidios que entrega el Estado. Ofrece en realidad una oportunidad para comenzar a generar los grandes consensos políticos que el país necesita.

