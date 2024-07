Con ingresos históricos en 2023, el Grupo Éxito está transformando sus almacenes e invierte más en sus centros comerciales

Dian reveló las razones por las que cierran negocios al incumplir con factura electrónica: que no le pase

Estas cifras se dieron en medio de las dificultades que enfrenta la economía nacional, que llevaron a que el sector comercio se contrajera 4 % el año pasado. No obstante, el Grupo Éxito terminó 2023 con los ingresos más altos de su historia, 21,1 billones de pesos, que lo ratificaron en el top 10 de las mayores empresas de Colombia. Su gerente general, Carlos Mario Giraldo, atribuye los buenos resultados a lo que denomina “formatos innovadores”: Wow y Fresh Market, que ya representan 42 % de las ventas de la organización. A ellos se suman los canales virtuales, que aportan 2 billones de pesos a la facturación de la cadena y que hace 15 años eran relativamente marginales.

Giraldo añade que la resiliencia del Grupo Éxito ante una situación económica compleja como la que ha vivido recientemente el país ha estado relacionada con el hecho de que durante la pandemia no se hicieron muchos nuevos proyectos de centros comerciales , y ellos, por el contrario, invirtieron en ese negocio. Así mismo, mantienen una estrategia fuerte de compra local, con 90 % de sus frutas, verduras y carnes adquiridas directamente a los productores colombianos, lo que no solo sirve para eliminar la intermediación, beneficiando al proveedor y al consumidor, sino también a la compañía, dado que tiene mejores costos.

El impacto de la inflación

En lo que va de 2024, las ventas del Grupo Éxito siguen al alza. En el primer trimestre, excluyendo el efecto de tasa de cambio de sus operaciones en Uruguay y Argentina, la facturación aumentó cerca del 8 %; solo en Colombia, el avance fue de 2,6 %, y aunque Giraldo admite que en pesos no es mucho, sí se evidencia una mejora en volúmenes (3 %), dado que, al bajar la inflación, en especial la de alimentos, las personas han podido hacer más compras.

“En donde vemos dificultades es en la demanda de productos de alto tiquete, que no son de canasta básica, como televisores, celulares, ropa y artículos para el hogar. El foco del consumidor ha estado en alimentos y productos de aseo”, comenta Giraldo, al tiempo que cree que en la medida en que siga bajando la inflación de alimentos, los consumidores van a tener más espacio en sus bolsillos para comprar más cosas. Otra ayuda fundamental estará en la recuperación del crédito, el cual está muy afectado por las altas tasas de interés. “Igualmente, es necesario que se recuperen los subsidios del Estado, en especial, los que van a las poblaciones más vulnerables, y los subsidios de vivienda, porque la reactivación de ese sector es absolutamente clave para el consumo nacional”, reitera.

Con menos marcas

Una de las decisiones recientes de la cadena ha sido la unificación de sus marcas alrededor de dos nombres: Éxito y Carulla. Giraldo confiesa que no fue fácil, pero creen que en este momento “menos es más”, y menos marcas, pero más fuertes es la estrategia para posicionarse entre los consumidores en un mercado cada vez más competido. La meta de este año es llevar aproximadamente unas 40 tiendas de las marcas Surtimax, Superinter y Surtimayorista a ser Éxito y Carulla.

Escogieron esas dos marcas por ser las que tienen el mayor top of mind dentro del Grupo. Giraldo recuerda que no es la primera vez que la organización unifica marcas. Así lo hicieron cuando adquirieron Cadenalco, que tenía las marcas Ley y Superley; luego, con Carulla Vivero, con los almacenes de Cafam que quedaron bajo su sombrilla, y con los Pomona, que ya no identifican supermercados, sino unos productos específicos.