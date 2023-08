Con tanto ruido político, así ven hoy los empresarios el entorno para hacer negocios

Los empresarios sienten que no se recuperan de una sorpresa cuando llega la otra. Revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y el ultimátum a la Federación de Cafeteros so pena de perder la administración del fondo nacional del grano, son solo un par de ejemplos de los mensajes que con frecuencia emite el Gobierno y que esta semana dejaron atónito al sector privado, según comentaban en los pasillos del Congreso de la Andi.

Llenos de incertidumbre, los empresarios señalan que están pensando dos veces antes de hacer inversiones y, de hecho, así lo reflejaron las estadísticas del crecimiento económico en el segundo trimestre del año, según las cuales la llamada formación bruta de capital, que no es más que la inversión en bienes y servicios, cayó 24 por ciento entre abril y junio.

El asunto de la confianza no es un tema menor. Joaquín Losada, presidente de Fanalca, compañía del sector de autopartes, señala que la gran desconfianza que hay en Colombia puede ser la piedra en el zapato para romper el círculo vicioso entre la desigualdad y la baja productividad, que cobra factura al crecimiento económico e impide generar mejores condiciones para los trabajadores. “Tenemos que romper el círculo vicioso de polarización, desconfianza y desigualdad”.

Por el momento, para el grueso de los empresarios, son más las noches oscuras que los amaneceres. Los ruidos, como el del reciente escándalo alrededor de Nicolás Petro, los ponen a pensar. “Independiente de que sea verdad o no, todos los ruidos que se producen hacen daño y enrarecen el ambiente. El presidente de un país entrando en modo ‘atacar para defenderse es algo inaudito’”, dijo un empresario que pidió reserva de su nombre. En la lista de pendientes que llevan los hombres de negocios sobre lo que requiere el país para avanzar, se resalta la seguridad. “Es uno de los temas más preocupantes entre todo lo que estamos viviendo hoy.

Entre otras cosas, porque mucho de lo económico y aun los temas legislativos, eventualmente, se corrigen, si se ha cometido un error, con buenas decisiones, pero la seguridad no. Colombia no se puede dar el lujo de caer otra vez en una situación de falta de control del territorio. Es lo peor que le puede pasar a un país”, sostuvo Mac Master.

A la incertidumbre política se suma la económica y ambas hacen mella en los resultados. Las crisis ministeriales, la polarización y los mensajes en contra del sector privado vuelven más complejo el panorama de la alta inflación y las elevadas tasas de interés, lo que no deja expandir ni la inversión de las empresas, ni el consumo de los hogares.

Tanto la inversión como el consumo son los motores del crecimiento económico, meta a la que no se le ha dado la real relevancia. En Colombia se hacen sonar bombos y platillos cuando el PIB sube al 4 por ciento, niveles que no logra mantener. En el segundo trimestre de 2023, la producción se expandió solo en 0,3 por ciento, y si se creciera a un ritmo de 3 por ciento, que aún sería una cifra precaria para un país como Colombia, se necesitarían 65 años para llegar a ser como Singapur, uno de los tigres asiáticos. Alvin Tan, ministro de Comercio de ese país, que antes de la pandemia crecía más del 6 por ciento, habló de las estrategias que les han funcionado y una de ellas es la tríada inversión, regulación e innovación.

En Colombia, líderes empresariales como Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil (Claro Colombia), afirma que, para ellos, el próximo año será de inversión, pese a lo complejo que se ve, pero es clave actuar en torno al exceso de regulación. “Los inversores afortunadamente confían en la empresa, pero eso no quita que vean la situación con mucha incertidumbre e inestabilidad, y eso hace que las personas cada vez estén más renuentes a invertir en Colombia. Así que necesitamos reglas claras. Las mejores prácticas internacionales señalan que intervenir más al mercado, en términos regulatorios, no solo es innecesario, sino que frena las inversiones, que son imprescindibles para poder llegar a ese otro 40 por ciento de Colombia que aún no hace parte de la conectividad”.