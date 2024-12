Como deben hacerlo todos los funcionarios, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó al público su declaración de renta del año gravable 2018 (presentada en el 2019), en la cual se revela que pagó cerca de $80 millones por este impuesto.

Así se desprende del formulario colgado en la página de la Función Pública, en el cual se detalla que el patrimonio total del Minhacienda, con corte al 31 de diciembre del 2018, era de $2.855 millones y no registraba deudas.

Vale aclarar que este rubro no se tiene en cuenta a la hora de liquidar su impuesto, ya que la renta presuntiva -que se calcula según sus bienes- fue menor a lo que recibió en el 2018.

Ahora bien, por sus ingresos laborales (que incluyen salarios, comisiones, viáticos, etc.), Carrasquilla tuvo rentas por $138,2 millones, de las cuales no tuvo que declarar $59,9 millones por ser ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas.

También puso en su declaración $31,7 millones por rentas de capital, entre las cuales pueden estar intereses, rendimientos financieros, arrendamientos y/o regalias.



No obstante, los mayores recursos del Minhacienda le llegaron por las rentas no laborales (en las que pueden estar honorarios, venta de algunas propiedades, entre otros), por las cuales declaró ingresos por $267,6 millones, de los cuales no fueron constitutivos de renta $7,2 millones y pudo descontar costos y gastos por $37 millones.