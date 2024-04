El 63 % de colombianos rechaza que la reforma pensional use sus ahorros para financiar jubilaciones de otros: encuesta de la Andi

Un 49% dijo no estar de acuerdo con que su ahorro se pase a Colpensiones y el 24 % aceptaría que le pasaran un salario mínimo al régimen público.

Igualmente se crea un sistema de pilares (solidario, semicontributivo y contributivo) y aunque hay consenso sobre la necesidad de apoyar a quienes no tienen ahorros para la pensión (que es el pilar solidario), hay preocupación con respecto a la manera en la que se financiará esta ayuda a las persona que no lograron aportar para su pensión y quedaron desprotegidas en la vejez. “El 87 % de encuestados afirma que la plata de los subsidios para las personas mayores de 65 años que no tienen ingresos debe salir del Estado