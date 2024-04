Reforma pensional: a qué le apuesta Petro y cómo ha sido el plan para salvar el proyecto en el Congreso

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es una de las convencidas de que se trata del modelo que hará un cambio estructural para resolver los graves problemas con las pensiones, entre los que se destaca el hecho de que la cobertura solo es del 24 por ciento de la población, cuando se gastan millonarias sumas, principalmente en subsidios a personas de altos ingresos, lo que está desfinanciando el sistema y creando una bomba pensional que, de no hacerse nada, explotará pronto.

Pero el debate alrededor del proyecto de ley, que ya completa 18 meses desde que salió al ruedo, no ha concluido y ha sido una verdadera batalla campal, pese a que la mayoría de opinadores coincide en que es necesario hacer modificaciones a la Ley 100, que tiene 30 años y se quedó obsoleta en el tema.

Aún hay voces que hablan de la existencia de trucos para saquear los ahorros de los cotizantes a pensiones y no se ve con buenos ojos lo que afirmó la ministra Ramírez: que la reforma como está tendría 40 años de vida, sin problemas fiscales, pero en unos 15 años sería necesario pensar en cambios –probablemente el aumento de la edad– ante las realidades demográficas en una nación que envejece y tiene menos nacimientos.

Varias aristas han surgido alrededor de la reforma pensional. Además de no modificar la edad de jubilación, preocupa que no se eliminen los regímenes especiales, que son muy costosos, y precisamente una de las motivaciones debería ser la de quitar la presión fiscal que implica tener dos modelos de aseguramiento: el público o de prima media, y el privado que manejan los fondos de pensiones (AFP).

El abultado pasivo pensional, al decir de Fedesarrollo, se agrandaría aún más con la idea inicial de subsidiar todas las pensiones hasta tres salarios mínimos. Por eso se hicieron ajustes en el proyecto que se discute en el Congreso, llevando ese umbral a 2,3 salarios mínimos. No obstante, varios académicos insisten en que debería bajar aún más, a 1,5 salarios mínimos, para así reducir los subsidios, que bajo el esquema actual les dan más recursos a los cotizantes de ingresos altos.

A José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, en cambio, le parece que la forma como se llega al umbral aprobado ya en el Legislativo no es suficientemente técnica , lo que ha llevado a despertar suspicacias sobre la verdadera razón del masivo paso de cotizantes de un régimen a otro: se habla de que es la salida del Gobierno para obtener liquidez.

Por ello, otra de las espinas de la reforma ha sido la relacionada con la administración del fondo de ahorro que se crea para manejar y crecer los recursos de los cotizantes que pasan a Colpensiones. Esta entidad no es considerada apta para encargarse del fondo, por eso se propone que lo haga el Banco de la República o el Fondo Nacional del Ahorro.

Por ahora, parece existir consenso en que lo haga el Emisor. Al respecto, una fuente versada en el tema sostuvo que no habría incongruencias constitucionales, pues ya el Banco tiene funciones de agente fiscal del Gobierno y, de hecho, ha administrado de manera eficiente varios fondos de recursos públicos, como el Frech (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria) o el Faep (Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera, que se liquidó en febrero de 2021).

Pero así como hay oponentes, también hay defensores. El congresista Humberto de la Calle dice que si bien lo aprobado no es perfecto, es mucho mejor de lo que hay hoy. “Los cambios son positivos, aunque sean incompletos. Castigar los subsidios a las altas pensiones mitiga la injusticia”. En medio de ese río turbulento por el que navega la reforma en el Legislativo, el presidente Petro logró voltear la votación en pocos días y darle oxígeno.

Lograron mayorías

Cuando existía el riesgo de que se hundiera en segundo debate en la plenaria del Senado lograron salvarla, pese a que en la primera semana de abril, Petro no tenía los votos suficientes para sacarla adelante.

Eso se demostró cuando se discutieron las dos ponencias de archivo y una alternativa que finalmente no fueron respaldadas. Desde entonces, y buscando opciones para que el proyecto no naufragara, como sucedió con la reforma a la salud, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , estuvo buscando a varios senadores de distintas bancadas, especialmente del Partido de la U y del Partido Liberal, dos colectividades que han sido claves para Petro porque en algunos momentos lo han apoyado, pero en otros le han cerrado la puerta, y eso le ha generado un bloqueo legislativo.

Petro no tenía el respaldo suficiente para sacar adelante la reforma pensional porque a las dos ponencias de archivo, de Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Honorio Henríquez (Centro Democrático), les faltaron pocos votos para ser respaldadas. En el caso de la ponencia alternativa, de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, sorpresivamente tampoco contó con votos suficientes. ¿Qué pasó?

SEMANA conoció que a último momento varios senadores del Partido de la U decidieron no acompañar a Hurtado, a pesar de que era de su misma bancada. Quien lideró la cruzada fue el senador Antonio José Correa, de La U, quien gestionó una cena con el presidente Petro el miércoles 10 de abril, a la que asistieron otros siete senadores del partido. Lo que se habló allí es secreto. El hecho es que, posteriormente, dejaron ver que si bien aplaudían la idea de Hurtado, no la respaldarían. En ese encuentro privado no estuvieron, además de Hurtado, Alfredo Deluque, ni Juan Felipe Lemos. Mientras que a Correa se le vio como uno de los grandes defensores del proyecto en la plenaria.