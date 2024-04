Paloma Valencia denuncia presiones para no hacer debate sobre Colpensiones. Bancada del Pacto llegó tarde al recinto de la Comisión

“Acá no vino ninguno de los senadores del Pacto Histórico para tratar de evitar que se haga el debate. Afortunadamente, los partidos independientes, sumados con los de oposición, no vamos a dejar silenciar la Comisión Primera, que ha tenido constantes presiones para que no se haga el debate”, dijo la senadora Valencia al inicio de la diligencia legislativa.