“Deja sin pensión a los jóvenes”: Jerome Sanabria enumera en SEMANA las preocupaciones que tiene sobre la reforma pensional del Gobierno Petro

“ En primer lugar, que deja sin pensión a los jóvenes, que es mi preocupación máxima. Va dejar sin pensión a mí, a mí generación y a las futuras generaciones. En segundo lugar, va a perjudicar a todos los cotizantes; no solo a los que están en fondos privados, sino también a quienes están en Colpensiones. En tercer lugar, las personas que hoy están en Colpensiones con aspiraciones de pensionarse con una pensión, entre comillas alta, esta se les va a bajar. En cuarto lugar, Colpensiones, es decir el Estado, va a manejar la plata de las pensiones; ellos van a recoger el dinero y también van a manejar ese supuesto fondo colectivo de ahorro y qué nos va garantizar a los colombianos que Colpensiones no se gaste esa plata pagando otras pensiones ”, dijo Sanabria.

“Les parece que es un año súper lejano, pero no. Resulta que 2070 es el año en que yo me pensiono y en el que la gente de mi edad aproximadamente se pensiona. Y si se acaba el ahorro, pues sencillamente así hayamos cotizado toda nuestra vida, no va a haber dinero, no va a haber plata. Esta reforma es completamente insostenible y condena a los más jóvenes a que coticemos toda nuestra vida, obligados, y que luego nos digan ‘lo siento, no hay pensión’”, aseveró Sanabria en Vicky en Semana.