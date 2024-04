“El Senado es más que el tramposo de Iván Name”: el expresidente de la Cámara David Racero arremete nuevamente contra el Presidente del Senado

Las relaciones entre el presidente del Senado, Iván Name, y la Casa de Nariño no atraviesan su mejor momento. Cansado por los ataques del presidente Gustavo Petro al Congreso, el veterano senador costeño se rebeló este miércoles 10 de abril y canceló la sesión plenaria donde se debatía la reforma pensional.

Esa decisión puso a Name en el ojo del huracán con la izquierda, en la diana por parte del petrismo que no ha dejado de lanzar críticas en su contra.

Este jueves 11 de abril, el expresidente de la Cámara, David Racero, uno de los congresistas más cercanos a Gustavo Petro, estalló nuevamente contra Name y lo llamó “tramposo”.

El consenso nacional -según él- es la necesidad de transitar hacia un sistema de pilares. “Solo una obtusa y privilegiada oposición se niega a avanzar en la conversación. Que el Senado no le dé la espalda al país. El Senado es más que el tramposo de Iván Name”, aseguró.

Racero ya se había pronunciado con gruesas palabras contra Name. De hecho, dijo este miércoles 10 de abril, horas después del levantamiento de la sesión plenaria, que lo ocurrido “es de la más baja calaña”.

“El presidente del Senado Iván Name es un tramposo, vil tramposo, a punta de jugaditas pretende engavetar y así hundir la reforma pensional. En medio de una hora, levantó la plenaria del Senado. ¿A qué juega señor Name? ¿A quién le está haciendo el juego? Permita hacer la discusión, ¿Cuáles son sus intereses en todo esto? Permita que el Senado discuta, delibere y tome la mejor decisión en función de los pensionados del país”, manifestó Racero.

Gustavo Petro agradeció el apoyo de Iván Name. | Foto: SEMANA

Name no ha respondido los señalamientos del congresista petrista. Sin embargo, el expresidente del Senado, Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, tiene claro que se debe dialogar y no echarle más fuego a las diferencias entre el Congreso y la Casa de Nariño.