Presidente del Congreso, Iván Name, lanza duras críticas contra Petro por la ‘paz total’

El común denominador fue que las masacres continúan y que el Estado colombiano no está haciendo lo adecuado para parar la violencia en el territorio colombiano. Por esa razón, el presidente del Congreso Iván Name, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y su política de la ‘paz total’.

“Que sea esta una oportunidad para convocar la matriz de la democracia, esta que sí queremos, esta que haremos respetar, porque no nos la van a envilecer y no van a estar en peligro las columnas de la democracia y del Capitolio. Debemos asumir un compromiso para la búsqueda de una salida a nuestro conflicto, que no es en los acuerdos internacionales melosos en La Habana, en México o en la desautorizada Caracas, que poco tiene que enseñarnos”, dijo Name.