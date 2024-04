Estalla crisis entre los presidentes de Senado y Cámara por hundimiento de la reforma a la salud, ¿qué pasó?

Esta no es la primera diferencia pública que tienen Name y Calle por sus posturas ideológicas. Por ejemplo, al retomar las sesiones de 2024, el presidente de la Cámara señaló a Name de ser un “cancerbero que restringe el libre debate”, por lo que Name no dudó en responder de inmediato y relacionarlo directamente con el Gobierno Petro. “Hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del Gobierno”.