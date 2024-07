El ambiente está enrarecido para sacar adelante la reactivación económica. La constituyente es la piedra en el zapato

Las empresas colombianas, que son las principales generadoras de empleo, tuvieron un aumento en los ingresos. Sin embargo, al restar los gastos, las utilidades no se impulsaron, lo que desanima la inversión. | Foto: istock

En el encuentro, se presentaron numerosas propuestas, pero la que generó más entusiasmo fue la de utilizar 16,8 billones de pesos del Sistema General de Regalías que no se han ejecutado. Esta idea se destacó por ser tangible en medio de muchos anuncios no concretados y medidas que podrían tardar demasiado. La idea es emplear estos fondos para impulsar la competitividad, una herramienta indiscutible para generar desarrollo.

Así está el ambiente

Bruce Mac Master, quien no solo preside el gremio de industriales de la Andi, sino el Consejo Gremial, en donde están 31 gremios integrados por las empresas más grandes del país, mostró su desazón.

“Es muy complejo imaginar un ambiente y condiciones para la reactivación económica y la estabilidad fiscal del país en medio de tantas incertidumbres regulatorias, económicas, políticas y hasta constitucionales. La más importante y efectiva política para promocionar la inversión, aumentar el empleo, dinamizar la actividad económica y estimular el consumo sería la de generar confianza en que Colombia es un país con reglas estables, en el cual todos podemos confiar y en el que se justifica aumentar las inversiones”. A Mac Master no le suena coherente que desde lo público se busque reactivación y al mismo tiempo se genere inestabilidad política e incertidumbre.

“No hay la menor duda de que la constituyente es el escenario de mayor incertidumbre que puede enfrentar un país. Solo se justifica cuando la Constitución actual de una nación no le permite cumplir con los objetivos que se ha planteado una sociedad. En el caso de Colombia, no parecería correcto decir que la Constitución es la culpable de nuestros retrasos y obstáculos. Esas invitaciones, como la del acuerdo nacional, tienen que estar acompañadas de una voluntad de concertación que hoy no existe”, sostuvo el dirigente gremial.