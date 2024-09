El decálogo de la reforma tributaria. ¿Cuáles son los puntos más sensibles que lo pueden impactar a usted o a su empresa?

Aunque para analistas, exministros y expertos una reforma tributaria en este momento no es oportuna y no sería el instrumento para la reactivación de la economía, el Gobierno insistió el llevarla al Congreso.

1. Aumento general de retefuente para rentas laborales

2. Incremento generalizado del impuesto al patrimonio

Adicionalmente, la reforma pretende extender el impuesto al patrimonio a personas jurídicas con activos improductivos. Para estas entidades, el impuesto aplicaría sobre la porción patrimonial correspondiente a los activos fijos reales no productivos, independientemente de su valor. El concepto de activo fijo real no productivo comprendería los bienes corporales que no generen renta para la sociedad, o no tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de la entidad. La tarifa aplicable sería del 1,5% del valor patrimonial de los activos no productivos.