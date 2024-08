El ministro de Hacienda explica el frustrado negocio de Ecopetrol en EE.UU.: “El petróleo sigue adelante, pero no con fracking”

A pesar de ello, y del proceso que siguió el proyecto para su aprobación, al final un escueto comunicado Ecopetrol anunció la decisión de no adquirir esa participación , apenas un día antes de que se venciera el plazo para cerrar el negocio con la Oxy.

Allí empezaron a surgir los rumores de un veto del presidente Gustavo Petro a la operación. Distintos expertos no solo lamentaron que la empresa desistiera de esa oportunidad para renovar su portafolio e incorporar un activo muy valioso, sino también por la fractura en el gobierno corporativo y la injerencia directa del Ejecutivo en la administración de la compañía. Además, hoy todavía muchos se preguntan dónde quedan los derechos de los accionistas minoritarios y si habría alguna medida jurídica que pudieran tomar en Colombia o en Estados Unidos, donde la acción de la petrolera está listada.

Incluso, la misma presidenta de la Oxy, Vicki Hollub, en una conferencia con inversionistas, dijo que se había trabajado en este acuerdo desde marzo, “pero el presidente Petro, de Colombia, no lo aprobó”. “Ha dejado muy claro al mundo que está en contra del petróleo y el gas, del fracking y de Estados Unidos. Y con esos tres ataques prácticamente sacó a Ecopetrol del acuerdo”, agregó al referirse al jefe de Estado colombiano.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, explicó que, a pesar de las bondades del proyecto , la junta decidió no avanzar porque requería un alto nivel de endeudamiento que podría poner en riesgo el grado de inversión de la empresa.

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presidente Gustavo Petro le habría dicho al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que busque otras inversiones que no sean fracking. | Foto: SEMANA

De acuerdo con Roa, en entrevista a SEMANA , al consultar este tema, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo: “Yo no encuentro ambiente para que el presidente nos vaya a aprobar un endeudamiento de este nivel y para comprar fracking ”.

¿Qué dijo Ricardo Bonilla?

En diálogo con SEMANA, en su más reciente edición, el ministro de Hacienda explicó los alcances de la reforma tributaria que piensa presentar el Gobierno. Dijo que no se tocará el IVA, tampoco se subirá el 4 x 1.000, pero el Gobierno no respaldará el proyecto que busca reducir este impuesto; aseguró que el petróleo y el carbón siguen en la mira y no ve espacio para cobrar más tributos a los asalariados.