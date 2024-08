Expresidente de Ecopetrol lanza dramática advertencia sobre la caída de las utilidades: “Esto es un tobogán sin fin”

Ante los argumentos que ha planteado la administración de Ecopetrol, al responsabilizar los resultados de temas como la revaluación, la inflación y hasta el fenómeno de El Niño, Bayón dijo que la sensación que se lleva es que dicen: ‘esto no es problema nuestro’, “justificándolo porque siempre hay alguien que tuvo la culpa”, e insistió en que los resultados no son buenos. “Acá lo importante sería que nos digan que están haciendo al respecto”, manifestó

Y, frente al tema de producción, Bayón señaló que también es preocupante. “La producción total del trimestre fue de 758.000 barriles, lo que en sí mismo es bueno. Esto equivale a una subida del segundo trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año, de 30.000 barriles por día. Lo que no explican de manera clara es que la producción en Colombia se redujo en ese periodo en 9,500 barriles por día y el Permian, el fracking, subió 39.500 barriles por día. Es decir, toda la subida viene del Permian. El que está jalonando los números de producción es el Permian. Otra manera de mirarlo, es que si Ecopetrol no tuviera la operación de fracking en Estados Unidos, la compañía hubiera producido 98.000 barriles por día menos y sería una compañía de 650.000 barriles por día de producción, mucho más pequeña”, argumentó.

Frente a la situación del gas, al expresidente de Ecopetrol le preocupa que no se acelere el desarrollo de los proyectos. “Los pozos del offshore, en el Caribe, corresponden a un programa de 8 pozos que dejamos listos en los planes. En particular, el Uchuva 2, yo lo hubiera perforado el año pasado, pero ya no estoy ahí. El pozo Buena Suerte se va a perforar en seis meses. Pero ya anunciaron que la producción de gas saldrá no en el 2027 ni en 2028, sino en 2029. Creo que hay falta de voluntad para desarrollar el gas colombiano. ¿Y para qué? Para poder traer gas de Venezuela. Es fundamental que Ecopetrol acelere el desarrollo de este potencial gasífero y permita que el país siga consumiendo, de manera mayoritaria, gas colombiano”, aseguró.