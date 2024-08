Ministro de Minas admite que en la actualidad es política, técnica y financieramente imposible importar gas de Venezuela

En medio de un debate de moción de censura en su contra. Camacho señaló que el contrato para comercializar gas entre los dos países está firmado desde 2007, lo que implica que no se originó en el presente Gobierno, pero que no se ha podido hacer ningún comercio por razones como la situación política y las sanciones a Venezuela, además, “por unas decisiones ideológicas de su momento, se averió la infraestructura del gasoducto, lo que hace que hoy en la práctica no hay posibilidad de importar”.

Además, el anuncio del yacimiento Uchuva 2, “nos puede dar seguridad energética para 2040- 2050. No me atrevería a certificarlo porque parte del trabajo técnico que tiene que desarrollar Ecopetrol es garantizar cuánto volumen vamos a tener disponible, pero efectivamente lo que estamos trabajando es que esa exploración que se está desarrollando sea exitosa y nos dé el gas necesario para que el país pueda transcurrir la transición energética”. reiteró.

“No podemos centrar nuestras expectativas ante la escasez de gas actual en una fuente incierta como Venezuela, comenzando por la viabilidad jurídica. Hoy no se puede comercializar gas con PDVSA por unas sanciones principalmente de la OFAC que prohíben y restringen ese proceso de compra y venta de gas. Mientras esa autorización, que ya Ecopetrol la solicitó en noviembre del año pasado, no llegue, no podemos concentrar nuestros esfuerzos y expectativas en un gas importado desde Venezuela, porque aquí acabamos de evidenciar que es inminente que nos toca sumar a las fuentes locales, fuentes de gas importado para cubrir el 100% de la demanda”, le dijo recientemente a SEMANA Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.