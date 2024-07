El pulso de las 100

Las 100 empresas mas grandes del país vendieron 76 billones de pesos en 2002, 11 por ciento por encima de los 68,7 billones del año anterior. Este crecimiento de los ingresos estuvo 3,7 puntos por encima de la inflación, que se acercó al 7 por ciento. Viéndolo bien, el resultado no estuvo tan malo si se tiene en cuenta que la economía colombiana en su conjunto apenas creció un punto y medio el año pasado, y si se recuerda que en 2002 se frenaron las exportaciones.



Esto se puede ver en los resultados de las 100 empresas más grandes del país que, en su conjunto, exportaron 4.141 millones de dólares el año pasado, 1,1 por ciento menos que en 2001. Las ventas al exterior aportaron entonces unos 12 billones de los 76 billones de pesos en ingresos que registraron las grandes compañías el año pasado. Sin contar a Ecopetrol, las exportaciones de las 99 empresas restantes prácticamente permanecieron constantes el año pasado en dólares. Lo bueno fue que la devaluación incrementó su valor en pesos. Por eso las compañías productoras de bienes exportables incrementaron sus ingresos totales 14 por ciento en promedio, mientras que las restantes sólo lo hicieron 9 por ciento.



La evolución aceptable de los ingresos totales llevó a un aumento en las ganancias operacionales. Estas subieron, para el conjunto de las 100 empresas, en 33 por ciento, de 4,8 a 6,4 billones de pesos. Este resultado también muestra que en 2002 continuó el esfuerzo de las compañías por reducir costos y volverse más eficientes. Así, el margen operacional de las 100 (esto es, la ganancia operacional como porcentaje de las ventas), subió de 8 por ciento en 2001 a 9,7 el año pasado.



Las ganancias finales, después de intereses y provisiones para impuestos, también tuvieron un comportamiento favorable. Excluyendo al Seguro Social, cuyos estados financieros no son comparables con los de 2001 por efecto de una reclasificación contable, las 99 empresas restantes subieron las utilidades netas 18 por ciento, de 2,8 a 3,3 billones de pesos en 2002.



Es interesante observar que, mientras las ganancias operacionales de las empresas (sin ISS) aumentaron 1,8 billones de pesos, las utilidades finales sólo lo hicieron en medio billón. Los 1,3 billones de pesos restantes se quedaron en el camino. ¿Dónde?



Para contestar esta pregunta conviene empezar por los intereses. En 2002 las tasas de interés bajaron en el país. La DTF, que es la referencia para muchos créditos arrancó en enero en un nivel cercano al 10 por ciento y cerró en diciembre por debajo del 8 por ciento. Fue un alivio para las 100 empresas que, en su conjunto, tienen obligaciones financieras por más de 25 billones de pesos.



El problema es que las grandes compañías también tienen deudas en dólares. Por eso parte del ahorro por el menor pago de intereses en Colombia se fue en el servicio de las obligaciones externas. En 2002 las empresas encuestadas en este informe pagaron dos billones de pesos en intereses (de deuda interna y externa), 4 por ciento menos que en 2001. Los intereses, entonces, no están detrás de los 1,3 billones de pesos que se quedaron en el camino entre las ganancias operacionales y las finales.



Parte de la explicación estaría en lo que se conoce como 'pérdida por diferencia en cambio'. Cuando una compañía tiene una deuda en moneda extranjera y el peso se devalúa, se crece el valor en libros de esa obligación. Esa variación normalmente se registra como una pérdida en los resultados del año. Hay que aclarar que la diferencia en cambio no implica una salida de efectivo de la compañía, sino que surge simplemente de actualizar el valor en libros de las deudas. Es un asunto puramente contable.



El hecho es que durante 2002 la subida del dólar golpeó muy duro a las 100 empresas. En la encuesta que SEMANA hizo entre ellas para elaborar este informe se les preguntó de cuánto había sido la pérdida neta por diferencia en cambio en 2002. Para las 85 que detallaron este rubro, la suma fue nada menos que de 626.000 millones de pesos.



Claro está que también hubo otros rubros que influenciaron las ganancias finales de las 100 empresas. Los impuestos, por ejemplo, y también el cambio en las normas contables que se aplican a las empresas públicas. A partir de 2002 éstas dejaron de incorporar en sus cuentas los ajustes por inflación. Este asunto un tanto técnico, en todo caso, significó menores ganancias para varias de las empresas más importantes del país, como Ecopetrol o Telecom, por ejemplo.



Hay que tener presente, así mismo, que los resultados fueron muy distintos según el sector. Las compañías que menos aumentaron sus ingresos en 2002 fueron las de comercio (6,7 por ciento) y servicios (9,9 por ciento). Esto no debería sorprender, pues son dos sectores que no exportan y por lo tanto no se pudieron beneficiar con la devaluación del año pasado. En cambio las empresas pertenecientes a la industria, que sí se favorecieron con la subida del dólar, incrementaron sus ventas 14,3 por ciento. Para las de servicios públicos esta cifra fue de 10 por ciento, y para las petroleras de 14 por ciento. Estas últimas fueron, en promedio, las más rentables, seguidas de las industriales.



