El sector automotor post covid-19: ¿qué tanto empujarlo para que encienda?

No hay certeza de cuál puede ser el efecto de la cuarentena, ya que a la fecha no se sabe cuándo y en qué condiciones se abrirá el mercado. Lo cierto es que este es un sector prioritario para el país, no solo por la cantidad de empleos que genera, sino por los impuestos que recauda y los que aporta como industria. Así que hoy, más que nunca, es importante que avancemos en procesos internos e innovaciones para que en el post covid-19 no “haya mucho que empujar” para volver a “encender” nuestro sector.