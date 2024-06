‘El verdadero problema de América Latina es de gobernanza’: Stanley Motta, presidente de Copa, en panel liderado por Vicky Dávila

Un conversatorio de altura, con ideas filantrópicas, no solo sobre lo social, sino sobre lo político y lo económico en América Latina, se dio en la jornada de este martes 18 de junio, durante el Congreso del Ceapi que se realiza en Cartagena.

Por su parte, el presidente de Mapfre, tras las preguntas de la conductora del panel, mencionó el tema social y las tensiones que hay en las naciones de la región, lo que constituyen retos para sus gobiernos. “No solo es Iberoamérica, es en el mundo. Hay convulsión social, bastante tensión y enfrentamientos. La polarización hacia los extremos no ayuda, aunque las ideas sean defendibles. Iberoamérica vive un mundo convulso y el mundo de los negocios se ve afectado. El tiempo político no es el tiempo empresarial”, señaló Antonio Huertas.

En particular, Huertas, al ser cuestionado por Dávila sobre la manera en que ven a Colombia, respondió con contundencia: “El país debe dejar de poner excusas. Falta educación y la vulnerabilidad social es alta. Hay que estructurar mejor el país y encarrilarlo, para aprovechar mejor los recursos. Ya es hora para que Colombia sea líder en Iberoamérica”.

El presidente de Mapfre se refirió a debilidades como la del bajo crecimiento, que, sin duda, es una realidad, lo que pondría un freno firme que no dejaría solucionar los problemas. Pero, al igual que Motta, coincidió en que “Así no vamos a solucionar los problemas. Los gobiernos no están dando en el punto para que ese crecimiento vaya 3, 4 o 5 %”, dijo el presidente de Mapfre.