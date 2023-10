En agosto se profundizó la desaceleración de la economía nacional. ¿Qué se puede hacer para que el país vuelva a crecer?

Precisamente, ese debilitamiento se ha dado tras dos años de excepcional crecimiento impulsado por el consumo de los hogares, pero que hoy tiene, como advierte Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, no solo unas expectativas debilitadas por endeudamientos más elevados, sino por un cambio en el ciclo de consumo. ¿Es un aterrizaje suave o los motores de la economía están apagados?

Por su parte, el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, explica que la realidad económica de este año demuestra que la desaceleración prevista está en marcha, “pero la del segundo semestre está siendo más aguda de la que se pensaba inicialmente. Esto, porque los motores de crecimiento no están prendidos, están apagados”.

“La pregunta más interesante es qué va a pasar el próximo año. Ahí es donde juega el tema de la inversión no solo pública, sino también privada. Por ahora estamos viendo un crecimiento del 2 por ciento, que ya no es una cifra consecuente con un crecimiento de largo plazo, que es más bajo que el que teníamos antes de la pandemia, pero que puede estar entre 2,8 y 3 por ciento. Estamos viendo que buena parte del crecimiento estará influenciado a la baja por la dinámica de la inversión privada, que ha sido muy floja este año, y de la inversión pública, que no levanta cabeza”, dice Mejía, de Fedesarrollo.