“Los motores del crecimiento están apagados”: José Manuel Restrepo alertó que la desaceleración afectará el empleo

Y añadió “también de que tuvimos dos años con crecimiento muy significativo, entonces el sector privado no alcanza, a reaccionar tan rápidamente en materia de empleo.(...) el empleo se va a deteriorar indefectiblemente y esto va a generar una menor capacidad de recaudo fiscal para el próximo año, con un impacto en lo fiscal importante, no sólo el crecimiento, sino lo fiscal, entonces aquí lo que estamos viendo es el preludio de cómo se va a comportar la macroeconomía posteriormente, esto es una mala seña ”.

¿Hay o no recesión técnica?

A pesar de las adversidades, por ahora, el país no ha tenido cifras negativas en materia de desarrollo, pero, todo el año, sectores como industria o comercio si han mostrado números rojos. Es por esto que algunos analistas aseguran que hay una recesión técnica, no obstante, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia no está en recesión, ni va a estarlo, no obstante, afirmó que es momento de empezar a hacer una reactivación económica real.