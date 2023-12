En punto muerto, así está la discusión para fijar el incremento del salario mínimo. Crece la expectativa y faltan tres días para que se venza el plazo

El reloj corre y no se ha llegado a un acuerdo para fijar el incremento del salario mínimo de cara a 2024. Y mientras que el tiempo se agota, la expectativa y el nerviosismo desde distintos sectores crece para conocer el porcentaje con el que quedaría ese aumento.

Las propuestas de los sindicatos es de un incremento al 18 %, mientras que los empresarios afirman que esa cifra es imposible y afectaría seriamente la economía del país, pues este debería estar alineado con la inflación. Por parte del sector empresarial no han puesto sobre la mesa una contraoferta y apuntan a la concertación.

“Esta no es una negociación entre trabajadores y empleados. Esta es una mesa tripartita que busca concertar. Esto no es parecido a los pliegos de peticiones de los sindicatos. No. Esta es una mesa de concertación en la que estamos proponiendo, justamente, que haya una concertación. Ellos saben dónde estamos nosotros y nosotros sabemos dónde están ellos. Estamos esperando que el Gobierno nos dé una luz acerca de lo que ellos consideran que es lo mejor desde el punto de vista de la economía y de la sociedad”, apuntó en conversación con SEMANA.