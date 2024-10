Habla Beatriz Fernández, la cofundadora de Crepes & Waffles: “La COP16 nos recuerda que en todos los colombianos hay grandeza”

Beatriz Fernández: Desde siempre, he hecho una empresa con mucho sentido, sin saber que después saldría ese propósito. Y para mí fue simplemente oír mi corazón. Al comienzo de este negocio, éramos tan chiquitos ... dos personas. Eso me daba pie para estar cerca y ver las dificultades de la gente. Y ya cuando comienza a crecer, teníamos 5 o 10 personas, comienzo a sensibilizarme más no solo con la humanidad que hay en cada uno de nosotros, sino también con el medio ambiente, porque entendía la importancia de la naturaleza y lo que hacía la naturaleza en el bienestar, no solamente de nuestros negocios, sino también en la importancia de que pudiéramos garantizar en un futuro todo lo que somos. Colombia es un país inmensamente lindo, bello, absolutamente mágico y fuimos a lugares que yo no conocía. Muchos nos perdemos de ver la riqueza natural y lo bello que es Colombia. Para mí esta es una oportunidad mostrarles, incluida a mí misma, la belleza que existe en esa diversidad de territorios, de climas, de ecosistemas, de gente tan divina. Debemos recordar que, en todos nosotros, los colombianos, hay grandeza y por eso a mí me inspira Colombia. Por eso, la canción que llevamos a la COP16 la llamé “Colombia se pegó a mi piel”.