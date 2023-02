Internet seguro: los principales desafíos de la ciberseguridad para las empresas

El acceso al equipo es exclusivo y personal. No prestar computadoras a cualquiera y controlar el acceso físico a los equipos por parte de personal no autorizado.

No descuidar los dispositivos móviles. Portátiles, smartphones y demás dispositivos móviles son candidatos a ser objeto de robo o pérdida. En el caso del teléfono, no olvide que se trata de una auténtica computadora que contiene gran cantidad de información sensible. Tener extrema precaución ya que unos pocos segundos frente a un móvil desbloqueado, pueden ser suficientes para un intruso cibernético.