Inversión Extranjera Directa en Colombia cayó en 46,4 % en el segundo trimestre del año, según informe del Banco de la República

La llegada de capitales extranjeros a un país, a través de la inversión, es siempre positiva para el desarrollo, por lo que no deja de causar preocupación la fuerte caída en Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia, en el segundo trimestre de 2024.

Y eso que aún está el petróleo

No obstante, desde hace unos años está también la coyuntura geopolítica y la desaceleración de la economía global.

De acá para allá

Del lado contrario, es decir, la inversión que sale de Colombia hacia otros países, hubo un incremento en el flujo de capital. Según el informe del Banco de la República, en el segundo trimestre del 2024 la plata que salió para inversión asciende a US$ 1.029 millones, cifra que es superior en US$ 1.157 millones a la registrada un año atrás. Pero es inferior en US$ 84 millones a la observada en el primer trimestre de este año.