La posible sociedad entre Ecopetrol y Pdvsa puede terminar en una relación tóxica, ¿por qué?

La nueva declaración del presidente Petro no sorprendió a los mercados. En efecto, el dólar se mantuvo estable y la acción de Ecopetrol se movió al ritmo del precio del petróleo. Como explica un analista que prefirió mantener su nombre en reserva, “a este Gobierno le pasa el efecto del pastorcito mentiroso: habla, pero no pasa nada. Otro ejemplo se dio cuando el presidente Petro dijo que no había que mantener la regla fiscal. Se esperaba que el riesgo país se hubiera trepado, pero no fue así. El mercado está empezando a entender que de la narrativa a la realidad hay un camino gigantesco”.