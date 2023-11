Jorge Enrique Robledo dice que Petro tiene de “payasos” a la junta directiva de Ecopetrol

“Si Colombia se mete a hacer negocios, que no los permita la lista Clinton, puede terminar en sanciones, puede suceder. El presidente debería ser cauto, no puede jugar con la economía nacional”, dijo Robledo en Vicky en SEMANA .

Y agregó: “Petro no tiene autoridad legal para decidir sobre Ecopetrol. Él puede llamar a su ministro de Minas y decirle haga esto en Ecopetrol y la junta directiva, pero no puede dar la orden”.

El excongresista señaló que Petro está siendo totalmente incoherente con lo que le ha dicho al país y que no tiene sentido haber dicho que en Colombia no se harían nuevos contratos de exploración, pero sí esté apoyando que se hagan en Venezuela.

“Si la junta es sensata, le dice: ‘no estamos de acuerdo’. No lo han dicho porque a los doctores les pagan duro. Estamos en un país donde los que dirigen a Ecopetrol no tienen los principios suficientes para decirle ‘no’ al presidente. Si no son capaces de decirles ‘no’ a los malos negocios, no sirven para esos cargos”, puntualizó.