Jorge Enrique Robledo denunciará al presidente Petro por sociedad que quiere implementar entre Ecopetrol y PDVSA

El excongresista señaló que Petro está siendo totalmente incoherente con lo que le ha dicho al país y que no tiene sentido haber dicho que en Colombia no se harían nuevos contratos de exploración, pero sí esté apoyando que se hagan en Venezuela. “En este debate llevamos un par de años y él todo lo que dice es un absurdo y todo lo que dice no lo puede demostrar. Todo lo que él dice le hace daño al país y nunca las sustenta, por eso quiero que el juez natural estudie el tema para ver si allí se puede conocer realmente qué es lo que quiere Petro porque nadie sabe y solo tira globos disparatados. Sus declaraciones son riesgosas para Colombia”.