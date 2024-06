La presidenta de la CGT se despacha contra la minTrabajo: “La señora es demasiado incoherente. Ella primero debe arreglar la casa”

Entre los comentarios que despertó este hecho político hubo uno que llamó mucho la atención: la de la presidenta de la CGT, Miryam Luz Triana. La líder sindical aseguró que es de suma gravedad que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, esté en el Congreso pedaleando esa reforma mientras la cartera tiene una huelga en curso de sus trabajadores a la que no le ha puesto atención.

“La señora es demasiado incoherente. Defiende una reforma para hacer valer derechos, pero ella no le da valor a los derechos de sus trabajadores”, señala Triana.

Sobre la aprobación de la reforma, Triana es bastante escéptica de los beneficios reales para los trabajadores. “Tiene aspectos positivos para los trabajadores. No podemos decir que no. ¿Pero con el desempleo que hay, a quién se lo van a aplicar?”, señala la sindicalista, quien hace hincapié en que lo que necesita el país es mayor generación de empleo. ¿A quién le aplica una magnífica reforma laboral si no hay empleo y, por el contrario, se están cerrando empresas y se van muchos empresarios al país?”, dijo.