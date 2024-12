“La resaca de la inflación después de pandemia lleva a políticos que estaban en el poder a perder las elecciones”: exasesor de Obama

La política tradicional estadounidense, por lo menos la más moderna, la de este siglo, ha sido la de que Estados Unidos no tenga predilección por un candidato, sino que se trabaje con quien salga electo de un proceso democrático. Con Trump va a ser un poco distinto. Podría buscar apoyar a gente más afín a como nosotros vemos el mundo. Eso no sé si va a ser saludable o complicado para un candidato en este país.

D.R. : Sí. Si él tiene una opinión sobre alguien o algo, las normas y las formas tradicionales no lo van a limitar.

En 8 de 10 elecciones en EE. UU. el votante ha buscado cambio

Por ejemplo, alrededor de las elecciones en Estados Unidos hay más o menos tres lecturas. Había un malestar generalizado, con un 70 % del país pensando que íbamos avanzando de una forma indebida. Mucho de ese panorama es ‘resaca’ de la inflación que se aumentó después de la pandemia. Y lo que hemos visto en todo el mundo industrializado es que, en todas las elecciones pospandemia, los gobiernos han perdido el poder, excepto en un caso: Francia, que se salvó por muy poco. Entonces la tendencia en los países industrializados, como respuesta a la inflación, ha sido el rechazo al partido de gobierno. Esta es una forma de entender lo que ocurrió en Estados Unidos. También hay otra manera de entenderlo, y es que en las últimas 10 elecciones federales en los Estados Unidos, es decir, las presidenciales y las intermedias congresionales, en 8 de ellas, el votante estadounidense ha buscado cambio. No lo encuentra, claro, porque sigue buscando. El caso de Trump es interesante: gana dos veces como opositor y pierde como gobierno. Entonces, hacer política electoral desde el gobierno, en este momento, por lo menos en el mundo industrializado, está más difícil que hacerlo desde la oposición.

Posibilidades de una candidata

D.R.: Es un tema que requiere mayor revisión, porque si algo salió de la data es que Trump gana con los mismos votos populares que perdió hace cuatro años. Es decir, él no creció. Si Biden (Joe) ganó con 13 millones de votos por encima de los que obtuvo Harris (Kamala), hay que entender lo que pasó con esos 13 millones que anteriormente estuvieron con el candidato demócrata.

Una parte creo que se perdió por la preocupación de votar por una mujer. No es la única razón.

Nosotros no tenemos una elección nacional, tenemos 50 elecciones estatales. Es más, ni eso, porque son seis estados los que determinan quién va a ganar el colegio electoral o no. Después de una elección queremos ver el mundo en blanco y negro. Pero alguien ganó y el país fue en esa dirección. En Estados Unidos seguimos siendo un 50/50.

Preguntas cortas y globales

D.R.: No tiene que retirarse para debilitarla. La OTAN, a fin de cuentas, es un acuerdo que está basado en la confianza de qué va a ser un país en los momentos de la verdad y él pone en duda si se retira o no. La debilidad de OTAN ocurre sí o sí. Creo que se mantiene en la institución porque no hay razón por la cual formalmente irse.