Lo que esperan exministros Carrasquilla, Ocampo y Cárdenas, de los dos últimos años del primer gobierno de izquierda en Colombia

Alberto Carrasquilla, sin mucho optimismo

A juicio de Carrasquilla, “el daño ha sido inmenso en estos dos años, no tengo la menor duda”, enfatizó.

Para el exministro, la gran pregunta es si lo que ha ocurrido es irreversible, inmanejable, solucionable, o definitivamente, estamos llevados. En respuesta, no se mostró tan optimista. Dijo: “Nosotros estábamos en un equilibrio mediocre saltamos a un equilibrio malo en el cual ya no se puede hablar el mismo idioma”, aseguró.

Por lo tanto, Carrasquilla concluyó manifestando que, así como se pregunta en la ópera, cuál es el final, y le responden que el final del espectáculo es cuando sale la gorda, a su juicio, “en Colombia la gorda no ha cantado”.

José Antonio Ocampo: datos malos pero hay buenos

Mencionó como bueno el resultado de las exportaciones no minero energéticas, teniendo en cuenta el crecimiento que hubo en los sectores de manufactura y agro, que fue cercano al 15 %. “Eso es importante para que no se desajuste la cuenta corriente”, manifestó.

Cárdenas: no hay que dar papaya para una emergencia económica

Tras enfatizar que la economía está descolgada, pero no una recesión, es clave poner la lupa sobre la caída de la inversión. “La inversión se mantenía en 24 % del PIB y ahora ya está en 16 %”, anotó.

Eso no es poca cosa, pues compromete el crecimiento futuro, por lo que Cárdenas advierte que el problema no es de hoy, “es algo más estructural, estamos estancados, porque no hay confianza”.