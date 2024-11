Los escenarios que le quedan a la reforma tributaria, ad portas de acabarse la legislatura. Entrevista con coordinadora ponente

Al fin, ¿qué es?

Le falta una ‘pata’ a la mesa

S.R.: Me parece irresponsable por parte del gobierno nacional que, faltando 6 semanas para que se acabe esta legislatura, adelantar el trámite de una ley de financiamiento cuando, a la fecha, el presidente de la República no ha expedido el decreto del Presupuesto 2025, que tenía que salir el 21 de octubre.

Entonces yo me pregunto: ¿cómo se va a debatir este proyecto de ley que está en trámite (ley de financiamiento) si no hay un presupuesto?, ¿sobre qué se va a definir si no hay claridad acerca de lo que se va a financiar?, ¿cuáles son las necesidades reales por parte del gobierno nacional? Peor aún si adicionalmente seguimos rezagados en la ejecución. Creo que no podemos permitir que los ministerios sigan guardando la plata en las fiducias, en los fondos, y los proyectos de inversión continúan atrasados.