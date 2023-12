“Los retos de Colombia pasan por las 4 I: incertidumbre, inflación, informalidad e inseguridad”, Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity

I.T.: El monto de la transacción total es de 42,2 millones de euros. Así se informó al mercado por parte del Grupo Día, que es el grupo líder de supermercados en España y es el vendedor de la compañía. 42,2 millones de euros que tiene una estructura de un pago inicial y el resto que es apalancado.

I.T.: 185.000 millones de pesos aproximadamente. Es una inversión muy importante, lo que nos posiciona hoy como el mayor inversionista colombiano empresarial en España.

I.T.: Grupo Día es la compañía matriz dueña de Clarel y Grupo Día es el grupo líder de cadenas de supermercados en España. Y como parte de sus operaciones es dueño del 100% de Clarel, que es esta compañía que tenía única y exclusivamente el enfoque en el retail de belleza, cuidado personal y hogar. Anunciaron esta desinversión y ahí es donde se presenta esta oportunidad que vimos con mucho interés, con mucha ilusión y que hoy es una realidad que se integra al portafolio de las compañías de Grupo Trinity.

I.T.: Está proyectado facturar cerca de 300 millones de euros a cierre de este año.

I.T.: Así es, fue una compra que se hizo por el 100% de las acciones de Clarel.

I.T.: Qué buena pregunta y ese es un tema de discusión muy interesante. Lo primero es que le queda larga vida a la tienda. Y sobre todo en el mercado español, donde existe una relación muy particular y muy puntual desde el punto de vista cultural del mercado español y del español como tal, con el concepto de ultra proximidad y conveniencia. Y eso es justamente el modelo de Clarel. Clarel tiene mil tiendas a lo largo y ancho del territorio español. Son formatos de tienda que oscilan entre 150 y 250 metros cuadrados. Tiendas que en promedio facturan 25.000 euros aproximadamente, cada una. Y Clarel quiere posicionarse como esa marca que tiene un surtido de productos en la categoría de belleza, cuidado del hogar, cuidado personal para atender la demanda y para atender al cliente español como tal.

I.T.: Lo más importante, si me lo permite, es dejar un mensaje de optimismo, de confianza y de creérnoslas. Yo creo que aquí lo importante es poder sentir como colombianos la posibilidad que podemos exportar visión, exportar gestión empresarial de Colombia a España y poder llevar el nombre y la bandera de Colombia a otras geografías y hacer un ejercicio juicioso de una actividad empresarial seria, responsable, generadora de valor e integral como tal.

No solo extraordinarios profesionales, pero de verdad una calidad humana que nos tiene muy contentos y muy sorprendidos, la verdad, muy felices. Un equipo con el que vamos a hacer grandes cosas.

I.T.: Hasta ahora estamos aterrizando, con muchas ganas de consolidar la inversión allá y ya veremos qué decisiones se toman en las instancias de gobierno corporativo de esta compañía. Ya veremos qué pasa, pero nuestro foco ahora es España, seguir construyendo la marca, seguir generando valor allá y, por supuesto, darle lo mejor al mercado español que, la verdad, nos han recibido con los brazos abiertos.

I.T.: El Grupo Trinity es un grupo empresarial colombiano que tiene inversiones estratégicas. En diversos sectores. Hoy tenemos un portafolio cercano a 12 compañías que comprimimos en cuatro verticales de negocios, si así se quiere. Tenemos la vertical de industria, donde nuestra compañía más icónica es Acerías Paz del Río, donde participamos ahí con control y una participación mayoritaria.

Tenemos el Centro de Convenciones de Costa Rica, el de Cali igualmente, una empresa de turismo fabulosa que se llama Wonder Travel, que básicamente tiene como propósito abrir las puertas de lo que es este maravilloso país y ofrecer una serie de paquetes a los viajeros internacionales. Es una compañía de verdad muy bonita y con un gran impacto social, porque ha apoyado a generar grandes capacidades en los operadores turísticos locales.

I.T.: Grupo Trinity es uno de los mayores generadores de empleo del país. Con la llegada de Clarel ya sumamos cerca de 14.500 colaboradores. Clarel tiene 3.300 colaboradores. Es una compañía que facturó el año pasado un poco más de 700 millones de dólares y con la adquisición de Clarel pasa a ser un grupo empresarial cuya facturación va a ser un poco más de 1.000 millones de dólares.

I.T.: Este cuento me lo han oído ya varias personas, pero hoy Colombia, en mi criterio, tiene cuatro grandes retos que lo podemos resumir en las cuatro I: la incertidumbre, la inflación, la informalidad y la inseguridad. Son cuatro de esas grandes tareas en las cuales debería existir una acción coordinada para hacerles frente y provocar, sin duda, alguna un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado, llámese el Gobierno, el sector empresarial, la academia, la sociedad civil.

Esos son los temas que nos deberían estar ocupando hoy en día a todos. Ver cómo ponemos la agenda de crecimiento económico como la prioridad, ver cómo no vamos a crecer un 1 o un 2% a final de año, sino cómo hacemos para crecer a unas tasas mucho más sostenidas, que al final del día eso se traduce en lucha contra la pobreza y la mejor agenda social es esa, la agenda de crecimiento económico.

I.T.: Usted toca un tema que para nadie es un secreto. El sector del acero, naturalmente, depende en su dinamismo de dos sectores puntualmente, que son los grandes dinamizadores de la economía, y son los grandes generadores de empleo, que son el sector de la construcción y de la infraestructura. Son dos sectores que vienen golpeados a lo largo del año, son dos sectores que vienen presentando decrecimientos y, naturalmente, eso tiene un impacto en todo el encadenamiento productivo y asociado a la industria de la construcción y de la infraestructura. Son 37 sectores que dependen de estas dos industrias, entre ellos estamos nosotros, los productores de acero. Este año tenemos previstos ingresos similares a los del año pasado, pero, naturalmente, los márgenes se van a ver un poco más estrechos por cuenta de la situación que está pasando a través de la construcción y la infraestructura, que esperamos haya una reactivación muy contundente el próximo año.

I.T.: Nosotros participamos en carbón metalúrgico, que es diferente al carbón térmico. Este es el carbón para el acero, como llamamos. Tuvo un primer semestre muy golpeado, unos precios muy golpeados, un primer semestre que fue muy fuerte, pero estamos viendo ahora un repunte en los precios que va a permitir que nuestro negocio puntualmente de carbón para el acero, carbón metalúrgico, cierre bien el año, cosa que nos deja muy contentos.

SEMANA: En el tema del carbón, los mensajes del Gobierno, en general con la industria extractiva no han sido muy positivos. ¿Cómo ve usted esa relación con el Gobierno frente a una industria, entendiendo que obviamente hay una transición, pero se necesita en este corto plazo?

I.T.: Así es. La industria de la minería es uno de los grandes dinamizadores económicos en Colombia, es uno de los grandes generadores de empleo. Para una verdadera transición energética se requiere de la minería.

I.T.: Sin duda alguna. Yo creo que esa es una decisión respetuosa que tomaron los jueces, donde se tomó una medida que naturalmente era exótica, si así se quiere. Pues creo que Colombia era el único país que tenía dicha medida. Entonces, respetuosos de los fallos y celebramos esa noticia igualmente.

I.T.: Ese es uno de los asuntos que hoy más preocupa. El tema de la seguridad es de vital importancia para que pueda ejercerse como un cimiento de crecimiento económico de cualquier país, de cualquier economía.

Para nadie es un secreto lo que estamos viviendo los colombianos, y cómo se ha venido deteriorando a un paso muy acelerado el tema de la seguridad. Yo creo que al gobierno han llegado las diferentes decisiones, las diferentes voces de los diferentes sectores, no solo de los empresarios, de la academia, de la sociedad civil, de los diferentes gremios, centros de opinión, donde hay que poner el tema de la seguridad como un tema prioritario y de agenda.

Nosotros, con Wonder Travel, que es una compañía en la que participamos, y que tiene un objetivo absolutamente espectacular, que es abrirle Colombia en el turismo de aventura al mundo, pues naturalmente necesitamos que exista seguridad para que los viajeros no se vayan a ver alterados y para que los viajes al final del día no se vayan a ver impactados.