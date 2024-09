Los subsidios comprometen hoy gran parte del gasto público y siguen creciendo, pese a que el Gobierno tiene menos ingresos

Los subsidios son el bastión de las promesas de todos los gobiernos, en general, pero de manera más acentuada son el trampolín de los de izquierda para llegar al poder. Las ayudas para la población vulnerable no solo se utilizan en las campañas políticas, sino que en el momento de administrar el Estado se convierten en herramientas para obtener el visto bueno de las demás instancias de decisión en una democracia: el Congreso, el poder judicial y la sociedad civil, con sus manifestaciones de crítica o de protesta social.

Esto se evidenció recientemente en la discusión del Presupuesto de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro, en medio del candente debate intentó hacer presión diciendo que no permitirá que los sectores más pobres sean los que paguen la crisis, sugiriendo incluso una “suspensión de subsidios a los sectores ricos”.

“Los subsidios no son sostenibles si no hay inversión privada”, expresidente Álvaro Uribe en Congreso de Fenalco

Contexto: “Los subsidios no son sostenibles si no hay inversión privada”, expresidente Álvaro Uribe en Congreso de Fenalco

El paquete social prometido por el actual Gobierno fue generoso. Hambre cero, educación pública gratuita para niños y jóvenes; transferencia monetaria para adultos mayores sin pensión; apoyos para compra de vivienda y pago de servicios públicos fueron expresiones que hicieron eco y luego, ya en la Casa de Nariño, se han ido convirtiendo en normas decretadas o en proyectos de ley que tienen tras de sí un común denominador: la ‘subsidiadera’, que si bien es una política social válida, no puede ser permanente ni prolongada, porque no es benéfico ni para la economía, ni para la sociedad.

“Las transferencias sociales son útiles como instrumentos de apoyo transitorio para personas en condición de pobreza, pero no son la fuente fundamental de reducción de la misma. Cerca del 90 por ciento de la reducción de la pobreza en las últimas décadas corresponde al aumento en los ingresos laborales, producto del crecimiento económico”, recordó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

El gasto previsto para ese cometido no es menor, y muchos ya advierten que tiende a incrementarse en el próximo año, cuando arranca en firme una nueva campaña electoral por la Presidencia. Aunque en el presupuesto del presente año hay una asignación de 10,1 billones de pesos para el componente de igualdad y equidad, en el que se inscriben buena parte de los subsidios, se habla de un gasto social total de 272,8 billones de pesos, de los cuales, solo la protección social tiene una asignación de 126,7 billones de pesos.

En el caso de las pensiones pagadas por el Estado, por ejemplo, se trata de un sistema que debe subsidiar a todos los jubilados, pues no puede haber mesadas inferiores a un salario mínimo y las que superan ese valor usualmente requieren apoyo, pues las cotizaciones son insuficientes. Para 2025, según el proyecto original de presupuesto, que será el que rija en el próximo año porque se instaurará por decreto, se evidencia que el gasto en política social será incremental en comparación con la presente vigencia: sube a 274,4 billones de pesos.

En particular, ese esquema creado en el pasado para mantener a los consumidores protegidos de la variación del precio internacional del petróleo –como se argumentó para instaurarlo– ha sido catalogado como un subsidio para ricos, como los que menciona Petro. En parte, porque además del transporte de carga, muchos vehículos de alta gama se mueven con diésel. Eso, en medio de escasez de recursos y con un recaudo tributario mermado.

No obstante, este Gobierno planea destinar más recursos en subsidios, aunque ha tenido problemas para volverlos realidad. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, cree que ahora hay más subsidios, y recordó que en su paso por el Gobierno anterior había eliminado el Ingreso Solidario.

“El presidente me regañó por ello, pero yo tenía claro que podíamos ir con ese costo hasta diciembre de 2022. La nueva administración le dio la vuelta y creó otra figura, entonces, le dieron continuidad. En el caso de los combustibles, lo ponen ahora como el problema, y supongamos que eso sea cierto, que fueron 36 billones de pesos en déficit que se generaron por diferencial de precios en 2022, pero se han venido reduciendo”. En ese contexto, lo que no se explica Restrepo es por qué si en 2024 solo se subsidia el ACPM, esos subsidios continúan como parte del gasto de funcionamiento. “Ellos toman la decisión de no subir ese combustible desde 2022, fue además lema de campaña”.