Colombia Mayor: Prosperidad Social anuncia quinto ciclo de pagos para septiembre y este es el monto que entregará

Programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Renta Básica y Colombia Mayor son algunos de los creados por esta entidad, con montos que varían entre 80.000 y 500.000 pesos, dependiendo de las condiciones del subsidio y de los hogares. El programa Colombia Mayor, en particular, está enfocado en personas de edad avanzada que no lograron cotizar una pensión o que no cuentan con un ingreso fijo para su manutención.