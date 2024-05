“Los verdaderos revolucionarios no son los que logran el odio y la polarización”: Bruce Mac Master por discursos de Gustavo Petro

Aunque señala que es válido que el Presidente, como cualquier ciudadano, tenga inquietudes y observaciones sobre el funcionamiento de las instituciones, no es un ciudadano cualquiera. “Se trata de la cabeza del Estado. Es, ni más ni menos, la persona que aceptó la responsabilidad de fortalecer y defender el orden institucional, incluyendo la capacidad del Estado de poder ofrecerles a sus ciudadanos un entorno confiable para el desarrollo de sus vidas. Por esta razón no se entiende su decisión de debilitar y presionar a las instituciones , más allá, incluso, de lo imaginado, en favor aparentemente de sus causas”.

Sobre el sector productivo, Mac Master señaló que aún si el Presidente le tiene antipatía e imagina un modelo en el cual el Estado es el principal proveedor de bienes y servicios, “se equivoca cuando ataca y descalifica a todos los que trabajamos desde él por Colombia, no solo porque no es correcto, genera profundas molestias y preguntas sobre sus intenciones, sino porque no es estratégico. Cómo quiere Colombia diversificar sus exportaciones, generar empleo, aumentar su producción, crear oportunidades para los jóvenes, aumentar la capacidad de las empresas y la población de financiar el Estado y sus políticas sociales si se encuentran con una actitud hostil permanente, en la cual se condena la generación de empresa y se plantea una sociedad de odios que con seguridad no producirá buenos resultados. ¿Pensará él que el Estado reemplazará al sector productivo?”, agregó en su columna.