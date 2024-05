Petro vuelve a hablar de constituyente y asegura que “se puede construir dentro de las formas escritas de la actual Constitución”

“ Es aquí donde debe actuar el poder constituyente del pueblo y no un actor foráneo. Y lo creo necesario en Colombia para resolver los temas que en 30 años el Congreso no ha podido resolver”, señaló el jefe de Estado, haciendo alusión a su propuesta de convocar al pueblo.

“El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. No soy adicto al poder”, aseguró en su discurso.