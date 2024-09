Millonaria demanda de la Sociedad Portuaria de Buenaventura contra la ANI por contrato de concesión para operar directamente el puerto

A mediados de 2023 se llegó a la aprobación de ese trámite, la SPRBUN firmó el otrosí, pero la ANI no lo firmó. “Lo que está demandando la sociedad portuaria es un silencio administrativo positivo, en el sentido en que se inició el trámite, la agencia no se pronunció en los meses siguientes y ya había enviado el otrosí, por lo cual se entiende modificado el contrato”, dice un experto conocedor del tema.

En la demanda se consagra que un otrosí de 2008 y un memorando de entendimiento de 2007 reconocieron “implícita y explícitamente” la capacidad de la SPRBUN para realizar operaciones portuarias. “La Superintendencia de Transporte ha registrado a SPRBUN como operador portuario, y la ANI ha declarado en múltiples ocasiones que la cláusula 12.19 “ carece de aplicación práctica ”. No obstante, la permanencia formal de esta cláusula en el Contrato de Concesión ha sido utilizada por terceros para impedir el libre ejercicio de sus derechos a la SPRBUN y para iniciar acciones legales contra SPRBUN, afectando la operación del Puerto de Buenaventura. SPRBUN solicitó formalmente a la ANI la modificación del Contrato de Concesión para eliminar la cláusula 12.19. Tras un proceso de revisión que incluyó conceptos favorables de diversas entidades estatales, la ANI elaboró un borrador de otrosí, pero no ha procedido a su firma, aun cuando fue remitido a la SPRBUN y fue firmada por su representante legal”, se asegura en la demanda.

Los operadores se han opuesto a este cambio, no solo los grandes como el Grupo Ventura, sino también la Asociación Colombiana de Operadores Portuarios y 16 operadores que intentaron hacer parte en el primer y segundo trámite de modificación ante la ANI, “dejando de presente, que no existe un procedimiento legal que dé las garantías a los terceros interesados y al trámite para poder solicitar una modificación no sustancial del contrato”, explica Julio César Castañeda, socio de Ecija, abogado que ha seguido la pista de este caso por varios años. Advierte que en los trámites no se permitió la intervención de terceros y que hay normas promulgadas “como un traje a la medida” para la sociedad portuaria.