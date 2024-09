“No hay riesgo en Ecopetrol”: la respuesta del MinHacienda ante el pronunciamiento de JP Morgan, que no recomienda la acción

Bonilla, al respecto, señaló: “Lo que están examinando en términos reales es Ecopetrol en el fracking . Ecopetrol está honrando los compromisos de los contratos que ya tiene hechos, la discusión es si ampliaba el proceso de fracking o buscaba alternativas en energías renovables. La propuesta del Gobierno es: entre a las energías renovables y por esa razón Ecopetrol no amplió su espacio en el fracking . Pero está honrando los compromisos”. Y fue concluyente: “No hay riesgo en Ecopetrol”.

Uno de los temas más polémicos fue la decisión de Ecopetrol de no desarrollar el proyecto Oslo: la compra del 30 % de CrownRock, una empresa de la Oxy, que opera en una de las cuencas más importantes del mundo, el Permian, en ese país, bajo la técnica del fracking . De hecho, desde 2019, la petrolera colombiana ya tiene presencia en esa región, también en un joint venture con la Oxy y, precisamente, esa operación es la que le ha permitido crecer en su producción, mientras los pozos en Colombia están declinando. Esta nueva inversión ascendería a los 3.600 millones de dólares.

No solo hubiera sido una de las inversiones más grandes de la petrolera, solo comparable con la compra de más del 50 % que hizo de ISA , también le habría representado grandes ventajas a Ecopetrol: la producción se incrementaría 9 %, las reservas también aumentarían 9 %, la utilidad neta crecería entre 1,3 y 1,6 billones de pesos adicionales –un incremento de 14 %–, el ebitda subiría 6 % y el impacto ambiental sería mucho menor en casi ocho veces al que registran las operaciones de los pozos en Colombia.

En una entrevista con SEMANA , Bonilla aseguró: “La discusión que tuvo Roa (Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol) con el presidente (Petro) fue de coherencia en términos del proceso. El petróleo sigue adelante, lo único que se dice es que no lo haga con fracking . Y lo que se estaba proponiendo era invertir en esa técnica de extracción de combustibles”.

Y agregó en su momento: “El asunto es de coherencia. Lo que está pidiendo el presidente a Ecopetrol es que busque otras inversiones que no sean fracking ”.

“Está pendiente una reunión de la Comisión Interpalamentaria de Crédito Público para dar concepto”, agregó, pero aclaró que la comisión no aprueba. “Las normas dicen que si convoco la Comisión de Crédito Público para desarrollar un concepto y durante 30 días no se reúne o no da concepto, yo sigo adelante. Estamos en ese proceso”, manifestó.