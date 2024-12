Ecopetrol ha dicho en varias ocasiones que gracias a la mejora de la eficiencia que se dio con motivo de la crisis del 2014, el precio de equilibrio para generar utilidades de la empresa se ubicó, al cierre de 2019, en US$30 por barril de crudo, la mitad de lo que requería antes de la crisis. Sin embargo, lo deseable para el país es que el precio de la referencia brent se ubique por encima de los UD$60.

Bajo este panorama, aún no es claro lo que pasará con el desarrollo de los no convencionales en el país, pues los costos de producción del fracking son más elevados y mientras los precios no retornen a los niveles superiores a los US$60 se complica la viabilidad de esta técnica.