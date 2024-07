Presidenta del Cerrejón dice que Colombia debería seguir aprovechando el carbón mientras lo tiene

Por eso, preocupan muchas de las decisiones del Gobierno, en torno a la operación minera, en particular la de carbón térmico que produce Cerrejón. En plena transición energética, el Gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro han endurecido su posición contra este sector, a pesar de los recursos que provee al Estado.

Por ejemplo, en los decretos de emergencia económica de La Guajira, que no prosperaron ante la Corte Constitucional, particularmente en el 1277, se incluían temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales. A juicio de la Asociación Colombiana de Minería, estos decretos conllevan a la modificación y el desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados , situación que podría generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica.

Según ella, el otro gran golpe, para la minería del carbón, fue la no deducibilidad de las regalías, que, sin embargo, fue declarada constitucional por la Corte. Frente a los decretos de emergencia económica de La Guajira, advierte que desde Cerrejón siempre han sido colaboradores con este territorio, “pero no podemos reemplazar al Estado”.

“En estos decretos de emergencia había uno en particular, el 1277, que implicaba un riesgo muy alto en las operaciones de Cerrejón y que podía realmente pararlas y llevar las cifras a cero”, añade Bejarano y señala que, aunque la Corte finalmente falló en ese tema y lo declaró inexequible, el Ministerio de Ambiente emitió dos decretos: uno, el 044, que tiene que ver con el manejo de reservas y la autorización de permisos mineros; “y el otro, el 043, que es exactamente igual al 1277 de la emergencia económica. El decreto de emergencia, que afectaba a Cerrejón, sigue vivo en el decreto 043”.

Según ella, el impacto puede ser alto porque estas decisiones alejan la inversión extranjera, y Colombia necesita de esos recursos. “La inversión extranjera nos hace crecer, trae tecnología, mueve la economía y genera empleo. Cuando no hay inversión extranjera se afecta el empleo”, agrega.

Cerrejón tiene una concesión que va hasta febrero de 2034. El plan de la empresa es seguir operando, “pero es supremamente retador”, dice Bejarano, no solo por la posición del Gobierno frente a la producción de carbón térmico y a esta actividad minera, sino por las tensiones sociales en una región con muchísimas necesidades insatisfechas.

“Jamás he pensado en sacar al sector privado”, asegura el presidente de la Agencia Nacional Minera

Contexto: “Jamás he pensado en sacar al sector privado”, asegura el presidente de la Agencia Nacional Minera

“Queremos seguir produciendo alrededor de 20 a 22 millones de toneladas, continuar generando ingresos que benefician no solo al país, sino también a La Guajira; sin embargo, es un escenario complejo”, dice la ejecutiva, al referirse a las tensiones sociales en las que las comunidades ven en la empresa la respuesta a sus necesidades.

Por ejemplo, solo el 25 de junio se registraron siete bloqueos: tres dentro de las instalaciones de la mina y cuatro en la línea férrea. Las protestas iban desde reclamos por las fallas en el servicio de energía hasta exigencias de algunas comunidades para ser incluidas en consultas previas, a pesar de que los jueces habían determinado que no eran objeto de consulta.

Invitó a las comunidades a aprovechar las regalías que les llegan del Cerrejón para mejorar la infraestructura de la región, incluida la educativa. “Si esa plata realmente se invierte, La Guajira será otra, generará empleo y apalancará, por ejemplo, el turismo. ¿Qué persona va a venir si no hay agua, si no hay luz? No podemos reemplazar al Estado. Este y los gobernadores locales tienen una responsabilidad: asegurar que haya una gran Guajira después de que Cerrejón se vaya”, concluyó.