La ley del embudo. Así definen varios gremios del sector agropecuario el acuerdo comercial vigente entre Colombia y los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) . El pacto, negociado hace más de 30 años, beneficiaba más a Ecuador y Perú , en ese momento con menor desarrollo agropecuario. No obstante, hoy afecta a los productores locales , dice Jens Mesa, presidente de Fedepalma. Junto con los gremios afiliados a la SAC, han pedido revisar y renegociar el acuerdo. En el contexto de la pandemia, asegura Mesa, este favorece a esas dos naciones, que pueden exportar más, pero resulta lesivo para Colombia.

PANDEMIA

Reactivar cuando el virus esté controlado: Cepal

La actividad económica completa en los países de América Latina no puede recomenzar a menos que el virus esté bajo control. Así lo advirtieron esta semana la directora de la Cepal, Alicia Bárcena, y Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Las ejecutivas creen que los países deben dejar de pensar que hay que elegir entre reabrir las economías o proteger la salud y el bienestar de sus pueblos. Esa es una “elección falsa”, pues no se puede poner en riesgo vidas y tampoco extender la incertidumbre. Por eso, han advertido que no habrá reactivación posible si los Gobiernos no adoptan un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir de testeo, trazabilidad y confinamiento. Es la tarea inaplazable.