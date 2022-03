¿Qué es lo que Colombia está comprando en el exterior que disparó las importaciones?

Durante el primer mes de 2022, Colombia le compró más a China que a Estados Unidos, y se importaron más productos de la industria manufacturera, principalmente químicos, maquinaria y equipo de transporte.

Las importaciones en enero sumaron 6.050 millones de dólares, cifra superior en 58,3 % a la registrada en igual mes de 2021, cuando al país llegaron mercancías por 3.822 millones de dólares, según informe presentado por el Dane este viernes. Un año atrás, al comenzar 2021, aún la fuerza de la pandemia era demasiada y los productores y consumidores estaban cautos, prestos a esperar lo que podía pasar con el virus en los siguientes meses.

Importaciones de Colombia en enero. - Foto: Dane

Pero ahora, la apertura ya es total. Incluso, las importaciones fueron mayores a las que registraba el país en enero de 2019, cuando aún no había azotado al mundo el coronavirus.

Comprar productos en el exterior para abastecer el mercado local no es del todo malo. Todas las naciones tienen intercambio comercial para adquirir lo que no producen o producen en menor escala y no alcanza para suplir la demanda local. No obstante, ni es tan bueno que se compre tanto en un momento en el que el precio del dólar sigue alto, ni es sano que la balanza comercial no se logre equilibrar, es decir, que compremos a las demás naciones más de lo que le vendemos.

Eso fue justamente lo que sucedió en enero. La balanza comercial fue deficitaria en 1.704,9 millones de dólares, mientras que en enero de 2021 la diferencia era solo de 986,9 millones. es decir, llaga mucha mercancía de fuera y logramos poner poca en los mercados internacionales.

¿Qué compramos?

En declaraciones a SEMANA, el presidente de Analdex, Javier Díaz, sostiene que, si bien el incremento de las importaciones es una señal de que la economía local se está recuperando y demandando productos que requiere el aparato productivo, también es cierto que el país necesita incrementar las exportaciones.

Por lo pronto, en enero de 2022, las importaciones de manufacturas participaron con 75,4 % del valor total, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que representaron el 13,4 %.

Cuando los productos en el mercado local son importados, el costo termina en el eslabón final de la cadena: el consumidor. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El país también compró combustibles y productos de las industrias extractivas, segmento en el que se ubica el 11,2 % de las importaciones realizadas por el país en ese mes.

Llama la atención que Colombia esté comprando más Productos alimenticios y animales vivos, segmento que creció en 32,0 % en enero.

¿A quién le compramos?

Bien es sabido que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Sin embargo, en enero, China fue el país que más le venció a esta nación, con una cifra en dólares de 1.757,9, equivalentes al 29,1 % del total de importaciones de nuestro país en enero.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, que le vendió a Colombia el 23,6 % de lo que llegó importado, y de Brasil vino el 5,8 %.

Colombia le compró a China principalmente computadores portátiles, lo que seguramente permitió surtir los almacenes para el Día sin IVA.

Todo requiere equilibrio

Lo clave de los datos de importaciones es que se tomen las medidas pertinentes para voltear la dirección del barco del comercio exterior, pues la balanza comercial negativa es señal de que el país no es competitivo para conseguir a quien venderle sus productos.

Y el problema mayor, la diferencia entre importaciones y exportaciones se financia con deuda, porque para importar se requieren divisas y las divisas solo se consiguen exportando.