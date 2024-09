Sabor amargo. Presidente de Andi, Bruce Mac Master, dice que tras levantamiento del paro camionero queda el problema fiscal con el diésel

Colombia amaneció con una noticia que suena buena, pues se soluciona un problema social y de orden público que se iba incrementando desde que las bases camioneras decidieron declararse en paro indefinido por el aumento en el precio del diésel, en 1-.904 pesos adicionales al valor que se tiene hoy. No obstante, las cosas no estarían como para hacer sonar los bombos y platillos, pues desde el punto de vista fiscal, no hay solución aún.

Doloroso

Los paros no deberían existir

Luego de la experiencia que ya empezaba a tener un fuerte impacto en todo, Mac Master expresó que cada día de paro es muy costoso, por lo que “los paros no deberían existir para defender los intereses de un sector en particular. Si en algún momento la sociedad toda decide paralizar, bueno, pero de manera aislada se afectan los derechos de los demás”. Más aún si este mismo gremio era uno de los que se manifestaba afectado en el pasado, cuando se registraron protestas desde las comunidades indígenas.

Resultado de no concertar

No hay que olvidar que el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, en un momento manifestó que no habría más mesas, pues se habían realizado 13 y no se llegaba a ningún punto intermedio. En consecuencia, procedió a emitir el decreto (conjunto con otros ministerios), con la medida de incremento, lo que para los transportadores entró en reversa, por recibirlo como una imposición y no como un consenso.