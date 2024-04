Se concretó el llamado desenroque del GEA, con el intercambio final de acciones entre Grupo Argos y Grupo Sura

JGDB y Nugil son sociedades de Gilinski. Eso quiere decir que Grupo Argos y Grupo Sura no tienen ya acciones en el Grupo Nutresa, cuyo máximo controlante es el Grupo Gilinski en alianza con sus socios árabes de IHC. Asimismo, JGDB, Nugil e IHC no tienen acciones en Sura.

En un comunicado, Argos informó: “Grupo Argos realizó aportes de acciones de Grupo Sura a un patrimonio autónomo que tiene la instrucción irrevocable de no ejercer derechos políticos. En consecuencia, Grupo Argos no ejercerá derechos políticos más allá del 49 % de las acciones representadas en una asamblea de accionistas de Grupo Sura. Lo anterior, considerando que Grupo Argos como holding de infraestructura no tiene la intención ni la vocación de constituirse en controlante de Grupo Sura”.