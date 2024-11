Se hundió en el Congreso el proyecto de prohibición del fracking en Colombia. ¿Debe revivir esa técnica ante la caída de las reservas?

“En el tercer debate se hunde el proyecto de prohibición del fracking y otras prácticas no convencionales. Se hunde porque el presidente de la Comisión Quinta no lo quiso siquiera poner a discusión, proyecto que ya contaba con ponencias. Y esta actitud es absolutamente reprochable precisamente en el año en que tuvimos uno de los fenómenos de El Niño más fuerte y casi 400 municipios se quedaron sin agua”, argumentó la jefa de la cartera de Ambiente.

“Es un acto de responsabilidad del Congreso. Es evidente que luego de dos años, el Legislativo no ha estado convencido de esa prohibición porque el gobierno de Gustavo Petro no quiere hacer uso de esa técnica –que está en todo su derecho– y esa política ya está siendo aplicada, y seguramente en los dos años restantes tampoco la usará. Pero eso no significa que termine amarrando a los siguientes gobiernos que contemplarían hacer uso de la técnica, más cuando el país avanza hacia una deplorable situación en materia energética, al perder la autosuficiencia en gas natural”, dice Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Por su parte, Oscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), resaltó la importancia de la realización de los proyectos piloto de investigación integral, “pues estos nos muestran no solo el potencial de los yacimientos no convencionales, sino la viabilidad económica, social y ambiental de estos proyectos. Es importante llevar a cabo esta discusión desde lo técnico y el rigor científico y en eso los pilotos son el camino. Adicionalmente, nos dan la oportunidad de conocer cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta Colombia y así, aportar de manera efectiva a la definición de la ruta para garantizar la soberanía y la seguridad energética del país”.

Lloreda asegura que el fracking, hoy por hoy, es una técnica segura. “Si uno examina cuáles son los casos de reclamación ante la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, ve que son mínimos. Colombia no solo podría, sino que debería contemplarla en los años futuros para recuperar la autosuficiencia en petróleo y en gas. Y para no poner contra la pared las finanzas públicas y el desarrollo regional”, dijo.

Lloreda describe esta decisión de una manera muy gráfica: “Al Gobierno le gusta la leche, pero no la vaca. Dicho de otra manera: le encanta la industria del petróleo y el gas, siempre y cuando le dé recursos de corto plazo para poder implementar sus políticas y especialmente buscar comprar conciencias a nivel político y a través de subsidios. Pero no le gusta la industria a largo plazo y la coge a palo. Si tuviese consistencia, no habría permitido que Ecopetrol continuara haciendo fracking en Estados Unidos. ¿Cómo explicar que el fracking en Colombia sea malo, pero si se hace en otro lugar del mundo es bueno? Esas son las típicas incoherencias, no solo del Gobierno, sino de la izquierda radical”, puntualiza.