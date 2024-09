Se levantó el paro camionero, pero el subsidio al diésel sigue siendo una bomba de tiempo. No se resolvió el problema de fondo

En campaña, el entonces candidato Gustavo Petro prometió no aumentar el valor del diésel. Sin embargo, dos años después el peso del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) lo llevó a incumplir su oferta para ajustar las cuentas. Culpó al Gobierno anterior de haber dejado un hueco creciente de deuda con Ecopetrol, que, según sus cálculos, ya llegaba a los 50 billones de pesos.

Tan solo el sector de exportaciones dimensionó en 300 millones de dólares diarios la afectación. Siete millones de litros de leche se perdieron en tres días. Sectores como el avícola y el porcícola advirtieron riesgos para los animales, pues no les llegaba la comida y empezaron algunos sacrificios, como sucedió en Norte de Santander.

En la negociación con los transportadores para levantar el paro, el Gobierno sacrificó gran parte del incremento: pasó de aumentar 1.904 pesos a solo 800 y congelar las posteriores subidas hasta que no se definan procesos de transformación del sector. La ministra de Transporte, María Constanza García, señaló que el Gobierno redujo al 13 por ciento su expectativa, que estaba inicialmente en un total de 6.000 pesos.

El rector de la Universidad EIA y también exministro, José Manuel Restrepo, se pregunta: ¿está contemplado en el marco fiscal y en el presupuesto de la nación que se iba a hacer el cierre diferencial de precios o no? “Porque si no se contempló estaríamos hablando de que el déficit ya no sería de 12 billones, sino de, por lo menos, 19 billones”.